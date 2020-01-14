В Минский зоопарк привезут подругу для камышового кота Брута и пару молодых львов

Новости Беларуси. Вновь пополнение в столичном зоопарке. Для камышового кота по кличке Брут весной привезут подругу из Баку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сам нынешний обитатель появился в столице недавно. По размерам он чуть больше обычного кота, с пушистой серой шерстью. Обитает в просторном вольере. Из-за тихого характера увидеть его получается редко. Сотрудники зоопарка надеются, что с появлением невесты у будущей пары сложится не только крепкая дружба, но и появится потомство.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Приехал он к нам в начале декабря из новосибирского зоопарка. Родился в апреле 2019 года, то есть он еще совсем юный котик – в дикой природе коты живут до 15 лет.