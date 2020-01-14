«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

Новости Беларуси. В Национальной школе красоты 14 января дефилировали необычные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подиум вышли подопечные Белорусского детского хосписа и их родители. К показу и профессиональной фотосессии их подготовили визажисты-волонтёры, а мастер-классы по позированию и дефиле дали преподаватели школы красоты. Вероника Гришкова – о фотографии как терапии.

Валерия Лис, воспитанница Белорусского детского хосписа:

На эксперименты я готова всегда, главное – не покраска волос.

Для воспитанницы Белорусского детского хосписа Валерии Лис сегодня многое впервые – профессиональный макияж, причёска, дефиле. Обычно необычные дети редко попадают под свет софитов и в объектив фотокамер. Эту несправедливость решили исправить в Национальной школе красоты и устроили мини- «модный показ» для особенных детей и их родителей. В плюсе настроения оказались все.





Алексей Иванченко, фотограф-волонтёр:

Приятно видеть, что дети сегодня почувствовали себя настоящими моделями, это очень здорово видеть такие эмоции, улыбки, просто класс, у меня нет слов.





Марина и Павел Пинчук:

В основном, такие дети, конечно, дома, при маме. И мама при детях, и возможность только выйти в магазин. Поэтому очень мы благодарны, что такое мероприятие организовали для нас, такое женственное, красивое, что мы можем почувствовать себя моделями.

На сцене мастер-классы по дефиле и хореографии, в закулисье – огромная фабрика красоты, на моделях – украшения от белорусских дизайнеров. Всё максимально по-настоящему.

Чтобы подарить детям праздник, работали десятки волонтёров. Кто-то отпросился с работы на пару часов, кто-то взял отгул или за свой счёт, но пришёл каждый, кто услышал призыв.





Юлия Барт, креативный менеджер Белорусского детского хосписа:

В работе детского хосписа очень важный момент – это положительные эмоции, впечатления и новый опыт для наших ребят, который, действительно, украшает их жизнь.

Дарина Михалевич, официальный представитель Национальной школы красоты:

Сегодня у нас около 30 гостей, для них мы проводим мастер-классы. Это дефиле, хореография, актёрское мастерство. Также у нас есть игровая зона, чтобы развеселить наших ребят.