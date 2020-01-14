«Дети почувствовали себя настоящими моделями». На подиум вышли воспитанницы Белорусского детского хосписа

Новости Беларуси. В Национальной школе красоты 14 января дефилировали необычные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальной школе красоты 14 января дефилировали необычные модели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На подиум вышли подопечные Белорусского детского хосписа и их родители. К показу и профессиональной фотосессии их подготовили визажисты-волонтёры, а мастер-классы по позированию и дефиле дали преподаватели школы красоты.
Вероника Гришкова – о фотографии как терапии.
Валерия Лис, воспитанница Белорусского детского хосписа:
На эксперименты я готова всегда, главное – не покраска волос.
Для воспитанницы Белорусского детского хосписа Валерии Лис сегодня многое впервые – профессиональный макияж, причёска, дефиле. Обычно необычные дети редко попадают под свет софитов и в объектив фотокамер. Эту несправедливость решили исправить в Национальной школе красоты и устроили мини- «модный показ» для особенных детей и их родителей. В плюсе настроения оказались все.
Алексей Иванченко, фотограф-волонтёр:
Приятно видеть, что дети сегодня почувствовали себя настоящими моделями, это очень здорово видеть такие эмоции, улыбки, просто класс, у меня нет слов.
Марина и Павел Пинчук:
В основном, такие дети, конечно, дома, при маме. И мама при детях, и возможность только выйти в магазин. Поэтому очень мы благодарны, что такое мероприятие организовали для нас, такое женственное, красивое, что мы можем почувствовать себя моделями.
На сцене мастер-классы по дефиле и хореографии, в закулисье – огромная фабрика красоты, на моделях – украшения от белорусских дизайнеров. Всё максимально по-настоящему.
Чтобы подарить детям праздник, работали десятки волонтёров. Кто-то отпросился с работы на пару часов, кто-то взял отгул или за свой счёт, но пришёл каждый, кто услышал призыв.
Юлия Барт, креативный менеджер Белорусского детского хосписа:
В работе детского хосписа очень важный момент – это положительные эмоции, впечатления и новый опыт для наших ребят, который, действительно, украшает их жизнь.
Дарина Михалевич, официальный представитель Национальной школы красоты:
Сегодня у нас около 30 гостей, для них мы проводим мастер-классы. Это дефиле, хореография, актёрское мастерство. Также у нас есть игровая зона, чтобы развеселить наших ребят.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Почувствовать себя принцессой, хоть раз в жизни мечтает каждая девочка. Специально для воспитанниц хосписа в Национальную школу красоты привезли настоящую корону «Мисс Беларусь». Ведь, как говорится, мечты существуют, чтобы их исполнять.