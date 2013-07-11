Новости Беларуси. Без намека на благоустройство. В год, когда Могилев стал культурной столицей Беларуси и стран содружества, напрочь забыли про озеленение. Еще в 2012 году город утопал в цветах, радовали глаз необыкновенные композиции. Сейчас же благоухающие клумбы больше напоминают бурьян.

Тамара Астапова:

Это катастрофа с городом случилась. Стоит памятник и не высадить какие-нибудь растения – это просто кошмар.

Бесхозяйственное отношение к родному городу Тамара Астапова считает просто недопустимым. И если в прошлые годы Могилев уже к 9 Мая расцветал всеми красками, то в 2013 еще до сих пор высаживают рассаду. Небезразличные горожане обратились к местной власти с просьбой откликнуться, но пока ответы не в пользу жалобщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Горшков:

Было красиво, зеленый цветущий город. Город занимал по всему первые места в республике. А теперь куда это все делось – неизвестно. Элементарные вещи, которые были до этого. И почему оно так резко стало – непонятно.

Александр Корень, директор коммунального производственного унитарного предприятия «Могилевзеленстрой»:

Мы уже не на первую жалобу даем ответ. «Намного лучше» мы в ответах пишем. В сроки. Тем более лето наступило резко.

Работы еще ведутся, но по уровню прошлого года мы идем с опережением. И порядка мы в этом году навели, я считаю, достаточно.

Отсутствие цветов на клумбах. На это еще можно закрыть глаза. Но вот бурьян вместо газона ни в какие рамки не лезет. Руководство «Зеленстроя» винит во всем нерадивых горожан.

Светлана Банкузова, заместитель начальника производственно-технического отдела коммунального производственного унитарного предприятия «Могилевзеленстрой»:

Склоны, чтобы на них работать, сначала нужно привести в порядок. Там выбрасывают мусор те же больные, сама больница. Там свалки. И это делаем не мы, а окружающая больница. Газоны там в ужасном состоянии. Мы их приведем в порядок и будем обсаживать.

Жители Могилева:

Стыдно, что культурная столица, а такое некрасивое.

Это лицо города. Конечно, красиво было бы, если бы это было действительно ярко, насыщенно. Хотелось бы.

Приведение в порядок Могилева затянулось в 2013 году вплоть до середины июля. И когда зацветет сегодня высаженная рассада неизвестно. Ведь уже и осень не за горами.