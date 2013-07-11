Около 50 заброшенных зданий планируется снести в Любанском районе в 2013 году

Новости Беларуси. В Любанском районе определились с количеством домов, которые необходимо снести уже в 2013 году. Разобрать планируется около 50 заброшенных зданий, которые не имеют хозяев или новые владельцы не хотят содержать помещения, а также придомовую территорию в порядке.

Основное количество пустующих зданий находится в малонаселенных отдаленных деревнях.

С начала года в районе ликвидированы два объекта. Основной же объем работ запланирован на октябрь. Всего, в Любанском районе в списке пустующих – полторы тысячи объектов. Большинство из них в аварийном состоянии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Шаплыко, председатель Сороцкого сельского исполнительного комитета Любанского района:

С 2008 по 2013 года на территории нашего райсовета снесены уже 64 пустующих дома. В настоящее время ведется работа по сносу одного дома в деревне Озерное. После того, как дом снесен, мы участки перераспределяем среди других граждан или под строительство, или под ведение подсобных хозяйств.