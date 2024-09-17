В Беларуси усилят контроль за деятельностью агентств по трудоустройству

Депутаты рассмотрели в первом чтении внесенный главой государства проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты рассмотрели в первом чтении внесенный главой государства проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пересмотру подверглись санкции по 97 составам преступлений. Разработчиками предлагается дополнить их альтернативными, более мягкими видами наказаний либо скорректировать в части размера наказаний.
Еще один важный для развития социальной сферы документ прошел второе чтение. Речь об изменениях в законы по вопросам занятости населения. Законопроект устанавливает фиксированный размер пособия по безработице, вводит институт квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также усиливает контроль за деятельностью агентств по трудоустройству.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В проекте закона обеспечен баланс возможностей, льгот и ответственности. Как со стороны государства перед человеком, так и со стороны человека перед государством. Мы видим сегодня на практике, приходят в службу занятости по ряду причинам, порой не для того чтобы найти работу. Поэтому раз государство создает такие услуги, предоставляет и немалые средства тратит, здесь меняются подходы.
Символично депутаты начинают новый законотворческий сезон в День народного единства. В этом и глубокий смысл, и колоссальная ответственность. Ведь именно народные избранники служат своеобразными проводниками связи между государством и обществом. И как никто другой обязаны участвовать в процессах консолидации. До начала заседания парламентарии ознакомились с выставкой материалов уникального научно-популярного издания «Беларусь адзіная», посвященного 85-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР.