В Беларуси усилят контроль за деятельностью агентств по трудоустройству

Еще один важный для развития социальной сферы документ прошел второе чтение. Речь об изменениях в законы по вопросам занятости населения. Законопроект устанавливает фиксированный размер пособия по безработице, вводит институт квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также усиливает контроль за деятельностью агентств по трудоустройству.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В проекте закона обеспечен баланс возможностей, льгот и ответственности. Как со стороны государства перед человеком, так и со стороны человека перед государством. Мы видим сегодня на практике, приходят в службу занятости по ряду причинам, порой не для того чтобы найти работу. Поэтому раз государство создает такие услуги, предоставляет и немалые средства тратит, здесь меняются подходы.

Символично депутаты начинают новый законотворческий сезон в День народного единства. В этом и глубокий смысл, и колоссальная ответственность. Ведь именно народные избранники служат своеобразными проводниками связи между государством и обществом. И как никто другой обязаны участвовать в процессах консолидации. До начала заседания парламентарии ознакомились с выставкой материалов уникального научно-популярного издания «Беларусь адзіная», посвященного 85-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР.