Активное участие в стройке принимала молодёжь. Рассказываем, как появился Парк Победы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Парк Победы объединяет огромный зеленый массив и Комсомольское озеро. С последнего и началась история всего объекта. И она с нотками грусти. Свислочь доставляла довоенному Минску много неприятностей. Всему виной были осенние и весенние паводки. Чтобы укротить водную стихию, городские власти приняли решение перегородить реку дамбой и построить искусственное водохранилище, размером в 40 гектаров.
Екатерина Шаповалова, экскурсовод:
К строительству приступили весной 1940 года. Очень активное участие в стройке принимала молодежь, комсомольцы. Отсидев пары в институтах, отработав смены, они приходили сюда, брали в руки лопаты и вручную копали котлован. Техники особо не было: ни бульдозеров, ни экскаваторов. Поэтому все копали вручную. Наметили праздник. Минск с нетерпением ждал этого праздника. Шесть духовых оркестров, в лодках баянисты, прокат лодок для желающих, шествие и соревнования физкультурников. Вечерний фейерверк. Минск с нетерпением ждал этот праздник и был он назначен на 12 часов дня 22 июня 1941 года.
Однако было не до праздника. По радио люди узнали о начале войны.
Екатерина Шаповалова:
После завершения войны, после освобождения Беларуси, конечно же, дамбу восстановили, разрушенную, все-таки открыли этот водоем. В честь той молодежи назвали его, в честь комсомольцев. И в октябре 1945 года на берегах Комсомольского озера был высажен парк Победы.
Сомнений по поводу названия не было. Это память о Великой Победе и героях, отдавших жизнь за Родину. Сегодня парк занимает 200 гектаров. Вход в него – через Триумфальную арку.
Екатерина Шаповалова:
Мало кто знает, что в Минске есть своя Триумфальная арка. Центральный вход в парк Победы – это и есть минская Триумфальная арка. Традиция строить триумфальные арки пришла к нам из давних времен, еще аж из Древнего Рима. И строительство арки, ворот – таких монументальных, красивых – всегда было посвящено какой-то значимой победе. Важному историческому событию. Наша минская Триумфальная арка, которая увенчана орденом «Победы», посвящается Победе в Великой Отечественной войне.
Подробности в видео.