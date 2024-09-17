Активное участие в стройке принимала молодёжь. Рассказываем, как появился Парк Победы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Парк Победы объединяет огромный зеленый массив и Комсомольское озеро. С последнего и началась история всего объекта. И она с нотками грусти. Свислочь доставляла довоенному Минску много неприятностей. Всему виной были осенние и весенние паводки. Чтобы укротить водную стихию, городские власти приняли решение перегородить реку дамбой и построить искусственное водохранилище, размером в 40 гектаров.

Екатерина Шаповалова, экскурсовод:

К строительству приступили весной 1940 года. Очень активное участие в стройке принимала молодежь, комсомольцы. Отсидев пары в институтах, отработав смены, они приходили сюда, брали в руки лопаты и вручную копали котлован. Техники особо не было: ни бульдозеров, ни экскаваторов. Поэтому все копали вручную. Наметили праздник. Минск с нетерпением ждал этого праздника. Шесть духовых оркестров, в лодках баянисты, прокат лодок для желающих, шествие и соревнования физкультурников. Вечерний фейерверк. Минск с нетерпением ждал этот праздник и был он назначен на 12 часов дня 22 июня 1941 года.

Однако было не до праздника. По радио люди узнали о начале войны.

Екатерина Шаповалова:

После завершения войны, после освобождения Беларуси, конечно же, дамбу восстановили, разрушенную, все-таки открыли этот водоем. В честь той молодежи назвали его, в честь комсомольцев. И в октябре 1945 года на берегах Комсомольского озера был высажен парк Победы.