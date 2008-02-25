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В Беларуси упрощена процедура сертификации строительных работ

25 февраля 2008 11:46
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В соответствии с постановлением Госстандарта, сертифицировать эту деятельность в республике разрешено на срок до 6 месяцев с последующим продлением сертификата до трех лет. Такие "шестимесячные" документы будут выдаваться по заявкам, поступившим в органы по сертификации до 1 апреля текущего года. В Госстандарте напомнили, что с 1 января не располагающие сертификатом соответствия организации не имеют права реализовать работы в строительстве согласно нормам национального законодательства.
# общество

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