В Беларуси упрощена процедура сертификации строительных работ

В соответствии с постановлением Госстандарта, сертифицировать эту деятельность в республике разрешено на срок до 6 месяцев с последующим продлением сертификата до трех лет. Такие "шестимесячные" документы будут выдаваться по заявкам, поступившим в органы по сертификации до 1 апреля текущего года. В Госстандарте напомнили, что с 1 января не располагающие сертификатом соответствия организации не имеют права реализовать работы в строительстве согласно нормам национального законодательства.