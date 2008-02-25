К 2011 году в Минске планируют построить новый роддом

Приступят к работам уже в будущем году. Здание возведут на территории 5-й городской клинической больницы.

Это будет многопрофильный акушерско-гинекологический стационар нового поколения, отметили медики. Его открытие позволит решить проблему переполненности родильных отделений в минских больницах. К слову, в Беларуси в минувшем году впервые за последние 15 лет количество новорожденных превысило 100-тысячный рубеж.

Также установлен абсолютный рекорд по рождению более одного ребенка. На свет появились 965 двоен, 20 троен и одна четверня. "Квартет" малышей появился в Минске. Кстати, первый белорусский феномен рождения четверни был в 2004 году - сразу 4 мальчика пополнили семью минчан. По формуле американских ученых, одна четверня приходится на 729 тысяч родов.

