Помощь идет по адресу:

В Быховском районе Могилевской области адресную социальную помощь в этом году уже получили более 400 человек.

Адресная помощь в Быховском районе выделяется регулярно. В этом году за ней обратилось 412 человек. Это матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Однако находятся жители, которые хотят получить деньги обманным путем. Они вполне могут трудоустроиться, но возможность легкой наживы прельщает больше.

Галина Дудкина - пример противоположный. Инвалид уже несколько месяцев работает вахтером в Быховском центре социального обслуживания населения. С одной стороны - подспорье к пенсии, с другой - общение. Но самое главное для Галины Николаевны - возможность помочь таким же, как она.

Как правило, все, кто обращается за социальной помощью, ее получает. Государство и дальше намерено поддерживать материально. Главное, чтобы адресная помощь шла действительно по адресу.

