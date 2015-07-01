В Беларуси стартовали открытые дебаты «Выбирай.by»

Новости Беларуси. «Выбирай.by». В Беларуси стартуют открытые дебаты. Проект Республиканского союза молодежи призывает участников обсудить волнующие темы и острые вопросы. На первом этапе активисты первичных организаций уже задали тон предстоящим дискуссиям. В символичную урну для голосования ребята опустили «бюллетени» с предложениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лиля Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Открытое информационное поле, мнения, суждения в периоды, когда в стране происходит важнейшие общественно-политические кампании, это одна из главных задач информационного пространства. Очень важно слышать голос молодых людей, молодого поколения белорусов, которые выросли и являются ровесниками суверенной Беларуси.

Эта акция пройдет во всех областных и районных центрах Беларуси. Поучаствовать в дебатах может каждый.

К конструктивному диалогу подключатся представители различных сфер. Они готовы не только выслушать, но и предложить свои темы для обсуждения.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ – Беларусь сегодня»:

Мне как профессионалу хотелось бы, чтобы в дебатах нашлось место для обсуждения такого весьма серьезного сегмента — молодежь и средства массовой информации. Что такое для молодежи интернет: увлечение или нечто большее? Я буду рад, если наши представители ассамблеи обсудят эти темы, а самое главное — придут к хорошим позитивным и серьезным выводам.

Максим Рыженков, помощник президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Я не мог обойти спортивную тематику. В этом все: внешняя и внутренняя политика, экономика, социальный фактор. Поэтому я предлагаю молодежи поговорить на эту тему: что спорт дает конкретно нашей стране в плане единения народа, понимания, что мы белорусы.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

В рамках дискуссии, в рамках дебатов будут не только молодые люди, но будут присутствовать и эксперты, а экспертами выступят как раз руководители органов исполнительной власти, предприятий, организаций, то есть на любом уровне будут находиться люди, которые принимают решения. И очень важно, чтобы эти решения принимались, в том числе и с помощью молодых людей.