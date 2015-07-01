Что сегодня представляют собой студенческие отряды и насколько развито это движение в Беларуси?

Расскажите, что сейчас представляют собой студенческие отряды?

Сергей Клишевич, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

За такое время появилось очень много нового. Но самое главное - мы сохранили эту традицию. Сегодня у нас не одни студенческие отряды, сегодня у нас уже семь направлений работы: педагогические отряды, сервисные отряды, сельскохозяйственные традиционные отряды, а также новое направление, которое мы сейчас развиваем, - медицинские отряды и научно-технические. В прошлом году мы трудоустроили более 64 тыс. человек в рамках работы наших студенческих отрядов.

Студенческие отряды - это такое движение, при котором, если человек уже туда попал, то это захватывает надолго. Это дух воспоминаний и каких-то традиций. Студенческий отряд - воспоминание этой молодости, когда человек может не только заработать деньги, но и найти новых друзей, проявить у себя какие-то новые лидерские качества, благодаря чему, в последствии, возможно, и став руководителем.