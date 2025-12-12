Подготовиться к проверке знаний заранее. В Беларуси стартовала регистрация на репетицию централизованного экзамена. Подать заявку на участие в нем можно по 17 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бланки ответов обработают в течение двух недель. В трехнедельный срок все итоги отобразятся в личном кабинете испытания на сайте РИКЗ. Там для тестируемых будут доступны не только баллы, но и скан бланка, а также правильные ответы, что позволит выпускнику провести работу над ошибками.

Елена Волосач, начальник отдела мониторинга и методик контроля Республиканского института контроля знаний:

С сегодняшнего дня, с 12 декабря, в нашей республике будет проводиться регистрация участников на репетиционный централизованный экзамен. В этом году участие в нем примут около 60 тысяч 11-классников со всей республики. Он будет проводиться в полном соответствии с технологией проведения централизованного экзамена, который ребятам надо будет сдавать уже в мае 2026 года. Бланки ответов проверяются по той же технологии, что и бланки ответов централизованного экзамена и централизованного тестирования. Всю актуальную информацию о ЦТ, ЦЭ, РЦ или РТ можно найти у нас на сайте.

Состоится репетиционное тестирование 31 января. Определены и даты проведения централизованного экзамена для выпускников 2026 года – он пройдет 26 и 29 мая.