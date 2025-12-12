Законопроект по урегулированию оборота никотиносодержащей продукции обсудили в Совете Республики

В Беларуси готовятся к серьезным изменениям в регулировании рынка никотиносодержащей продукции. Законодательную инициативу, призванную ужесточить распространение вейпов и электронных сигарет, обсудили 12 декабря в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реформа предполагает сокращение числа компаний, имеющих право продавать и импортировать подобную продукцию. Вместе с тем предлагается установить жесткие ограничения в части рекламы, выкладки и реализации через интернет. Экспертное сообщество в целом поддерживает новеллы. Ряд специалистов и вовсе настаивает на полном запрете вейпов в стране, рассматривая его как наиболее эффективную меру для защиты здоровья белорусов, особенно молодежи. Однако законодатели считают, что такая мера не будет эффективной – требуется комплексный подход.

Виктор Кондратович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все, что содержит табак, все, что содержит никотин – вредно. И это известный факт, доказанный абсолютный факт. Потому что масса онкологических заболеваний возникает именно из-за злоупотребления, в том числе никотином. Нельзя это использовать особенно молодым людям, особенно несовершеннолетним. Категорически нельзя это использовать, продавать им и употреблять это все.