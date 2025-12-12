Биопринтер покрывает раны новой кожей! Молодые учёные стран ЕАЭС представили передовые разработки

Молодежь формирует будущее страны не только в социальных и общественных проектах, но и в науке. Именно ее инициативы и смелые идеи становятся основой технологического прогресса и инновационного развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 декабря в Москве молодые ученые стран ЕАЭС представили передовые разработки, многие из которых создавались совместно с коллегами из разных государств. Биопринтер, печатающий ткани, новые технологии переработки отработанных батарей и решения по утилизации ядерного топлива – эти проекты демонстрируют, как наука превращает идеи в реальные достижения. В работе конференции приняли участие премьер-министры Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Без науки не может быть страны – эту точку зрения Александра Лукашенко разделяют все, кто нацелен на успех. О том, какие задачи предложили молодые исследователи – расскажет Ольга Масловская.

Покрывает рану новой кожей из коллагена, печатает барабанные перепонки. Эта машина не из будущего – доклинические испытания пройдены успешно. А значит, не за горами день, когда клеточная терапия выйдет из лабораторий и перейдет в разряд промышленной медицинской технологии. За решение амбициозной задачи взялись молодые ученые Москвы. Подробности. То, что наука – двигатель всех отраслей экономики, аксиома. Открытия и технологические достижения становятся основой для улучшения процессов производства, благодаря им появляются новые товары и услуги, в конце концов, повышается статус государства на международном рынке. Без науки, ни много ни мало, не может быть страны – заявил Александр Лукашенко на недавнем совещании по развитию НАН Беларуси. А значит, передовая мысль должна быть на шаг быть впереди, чтобы приносить пользу реальному сектору. Читайте здесь.

С местом проведения Международной конференции по науке и технологиям организаторы попали в «десятку». Павильон «Атом» на ВДНХ, открытый в 2023 году, не просто выставка – научный экскурс.

Ольга Масловская, корреспондент:

Музей «Атом» – самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный истории ядерной эпохи. Более 25 тысяч квадратных метров знаний с тремя подземными и четырьмя надземными этажами. Экспозиция рассказывает от начала советского атомного проекта до наших дней. Сегодня Беларусь – тоже часть этой истории. Первая атомная электростанция в стране построена при содействии Госкорпорации «Росатом». Впереди еще один совместный проект – по возведению третьего энергоблока БелАЭС.

Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:

Не просто вам предлагаем построить станцию. Мы зовем вас в четвертое поколение атомной энергетики. Что такое четвертое поколение? По этому поводу есть консенсус у МАГАТЭ и народного сообщества. Четвертое поколение – это развитие водоводяных технологий, реакторов на быстрых нейтронах и замыкание ядерного топливного цикла. Это совершенно другой уровень безопасности, это безотходное производство и сокращение потребности в уране в сотни раз.

А это прототип будущего безопасного сортировщика радиоактивных отходов. Создан в кооперации учеными Беларуси и России. Нужно ли объяснять важность разработки? Основная проблема ядерной энергетики – необходимость длительного хранения отработанного топлива. Но молодые исследователи уверены: решение есть.

Анастасия Хабарова, младший научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:

Это образец особо чистого германия. Он находится внутри установки. Мы сейчас в рамках данного проекта пытаемся импортозаместить, так как сегодня их производят только в двух странах мира. У этой разработки уже есть потенциальные инвесторы, а главное – поддержка на уровне правительств ЕАЭС. Премьер-министров также заинтересовали разработки в области биотехнологий, экологической безопасности и промышленной диагностики.

На текущий момент мы находимся на этапе разработки опытных образцов устройств фотоники различного назначения и не планируем останавливаться на достигнутом. Совместно с партнерами продолжаем повышать уровни готовности технологий. В перспективе мы готовимся к расширению проекта за пределы Союзного государства с охватом всех дружественных стран СНГ, заинтересованных в развитии передовых технологий фотоники.