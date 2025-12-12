Едут за знаниями даже из областного центра! Старосельской средней школе исполнилось 170 лет

Сохраняя традиции и передавая их из поколения в поколение – так можно охарактеризовать уникальный путь одного из старейших учреждений образования нашей страны. В 2025 году Старосельская средняя школа имени Героя Советского Союза Владимира Краева отмечает 170-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою историю она начинала как небольшое волостное училище. Сегодня же – является важным культурным и образовательным центром всего Витебского региона. Здесь чтут свои корни, берегут память о выпускниках и учителях. К слову, половина педагогов здесь когда-то и сами сидели за этими партами. В чем секрет школы, куда за знаниями едут даже из областного центра, расскажут наши корреспонденты.

Улица Советская, 1а. Это сегодня у Старосельской средней школы есть точный адрес. А в 1855 году волостное училище располагалось в одноэтажном деревянном здании на окраине деревни рядом с Двиной. Там же проходил знаменитый Екатерининский тракт. Ориентиром детям и педагогам служила паромная переправа и ипподром. Богатую историю своей альма-матер бережно хранят и передают из поколения к поколению. В фойе на стендах черно-белые снимки медалистов и активистов, а также фотографии ветеранов педагогического труда. К их мудрым советам прислушиваются и сегодня.

Вадим Секретарев, директор Старосельской средней школы Витебского района имени Героя Советского Союза В.П. Краева:

Школа в первую очередь гордится своими выпускниками, потому что много выпускников, которые добились известности в разных сферах деятельности. Есть и профессора, есть и академики, есть и врачи, есть, конечно же, и учителя. Учреждение образования носит имя Героя Советского Союза, командира танка Владимира Краева. История его подвига хранится в школьном музее. Здесь также можно почерпнуть информацию о знаменитых выпускниках, других уроженцах Старого Села. Этот самый что ни на есть народный музей создавался на протяжении 40 лет по крупицам. Сюда сельчане приносили семейные реликвии. И сегодня он пополняется новыми экспонатами.