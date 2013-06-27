В Беларуси стали известны первые итоги ЦТ

Новости Беларуси. Стали известны первые итоги Централизованного тестирования. Максимальные 100 баллов по русскому языку получили 39 абитуриентов, по белорусскому — 6. Ноль — у 20-ти поступающих.

Результаты разместят на информационных стендах в вузах, а также на сайте Республиканского института контроля знаний. Узнать их можно и при помощи SMS-запросов.

Вступительная кампания продолжается. Сегодня очередное тестирование — по иностранному языку. Для тех, кто пропустит испытание по уважительной причине есть резервный день – 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.