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В Беларуси стали известны первые итоги ЦТ

27 июня 2013 08:58
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Новости Беларуси. Стали известны первые итоги Централизованного тестирования. Максимальные 100 баллов по русскому языку получили 39 абитуриентов, по белорусскому — 6. Ноль — у 20-ти поступающих.

Результаты  разместят на информационных стендах в вузах, а также на сайте Республиканского института контроля знаний. Узнать их можно и при помощи SMS-запросов.

Вступительная кампания продолжается. Сегодня  очередное тестирование — по иностранному языку. Для тех, кто пропустит испытание по уважительной причине есть резервный день  – 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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