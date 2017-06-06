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В Беларуси состоялся первый выпуск кинологов для ОАЭ

06 июня 2017 06:04
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Новости Беларуси. Беларусь подготовила первых кинологов для Объединенных Арабских Эмиратов. Выпуск специалистов из этой страны состоялся в кинологическом центре Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранные военнослужащие прошли интенсивный двухмесячный курс по поиску взрывоопасных предметов. Помогали им в этом служебные собаки. По завершению обучения они будут выполнять боевые задания вместе со своими хозяевами в Эмиратах.

В Беларуси состоялся первый выпуск кинологов для ОАЭ-1

Андрей Бордуков, начальник кинологического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В течение шести месяцев мы готовили собак для того, чтобы в течение этого времени передать, показать основные навыки, чтобы военнослужащие привыкли к этим собакам.

В Беларуси состоялся первый выпуск кинологов для ОАЭ-4

Саид Альфазари, выпускник кинологического центра (Объединенные Арабские Эмираты):
Я очень доволен уровнем подготовки. Собаки прекрасно обучены, выполняют все команды. Для меня это было очень приятное время.

Военная кинологическая школа Беларуси широко известна за рубежом. Соглашения о сотрудничестве подписаны со странами ближнего и дальнего зарубежья.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь # Андрей Бордуков

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