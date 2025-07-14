Важный этап аграрного сезона! В Минской области открыт сезон жатвы

В 2025 году уборочная площадь в Минской области превышает 470 тысяч гектаров. Из них более 380 тысяч занимают зерновые культуры, еще свыше 90 тысяч отведено под рапс. Некоторые хозяйства уже начали уборку озимого ячменя, который демонстрирует хорошую урожайность – около 50 центнеров с гектара.

Александр Дударевич, директор ОАО «Великий двор» Столбцовского района:

Урожайность в этом году мы планируем не хуже прошлого года, а может даже и лучше. Все для этого сделано, все экипажи укомплектованы, комбайны все на ходу. Зерносушильные комплексы также уже все полностью исправны. Погода конечно сыграла свою роль. Мы немножко уже опаздываем. В прошлом году уже по району у нас было намолочено около 4000 тонн зерна. Поэтому немножко опаздываем, но техника не подведет. Все уберем вовремя.

Подготовка к жатве проходила тщательно: техника в строю, и в Столбцовском районе в поля уже выходит 70 комбайнов. Каждый оснащен по последнему слову техники – климат-контроль и бортовые компьютеры, что делает процесс уборки более эффективным.