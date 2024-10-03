В Беларуси с официальным визитом находится премьер-министр Азербайджана

Курс на взаимовыгодное сотрудничество. В Беларусь с правительственной делегацией прибыл премьер-министр Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках официального визита запланирован ряд встреч. Ожидается, что переговоры в узком и расширенном форматах поведут главы правительств двух стран. Борт из Баку приземлился накануне в Национальном аэропорту Минск. У трапа самолета Али Асадова встретил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В программе визита зарубежных партнеров посещение ведущих предприятий, а также торгового дома Азербайджана в Минске.