Прямой эфир

В Беларуси с официальным визитом находится премьер-министр Азербайджана

03 октября 2024 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Курс на взаимовыгодное сотрудничество. В Беларусь с правительственной делегацией прибыл премьер-министр Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с официальным визитом находится премьер-министр Азербайджана-2

В рамках официального визита запланирован ряд встреч. Ожидается, что переговоры в узком и расширенном форматах поведут главы правительств двух стран. Борт из Баку приземлился накануне в Национальном аэропорту Минск. У трапа самолета Али Асадова встретил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. В программе визита зарубежных партнеров посещение ведущих предприятий, а также торгового дома Азербайджана в Минске. 

# Беларусь-Азербайджан

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко в БГУИР вручили подарок, созданный с помощью нейросетей. Поговорили с разработчиком
03 октября 2024 08:33

Лукашенко в БГУИР вручили подарок, созданный с помощью нейросетей. Поговорили с разработчиком

Фестиваль документального кино стран СНГ пройдёт в Минске
03 октября 2024 08:14

Фестиваль документального кино стран СНГ пройдёт в Минске

Массовая вакцинация против гриппа начинается в Беларуси
03 октября 2024 08:04

Массовая вакцинация против гриппа начинается в Беларуси