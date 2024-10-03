Фестиваль документального кино стран СНГ пройдёт в Минске

«Евразия.DOC». Фестиваль документального кино стран СНГ принимает белорусская столица. В 2024 году он уже восьмой по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал в Смоленске, ближайшие два дня открытые показы в кинотеатре «Беларусь». В короткой программе 32 фильма-финалиста из стран СНГ и дальнего зарубежья. Запланированы встречи с авторами, круглые столы. Пройдут дискуссионные площадки по тематике Года качества, 80-летия освобождения Беларуси. Также обсудят перспективы нашей страны в крупных региональных интеграционных проектах, противодействие информационным вбросам.