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Фестиваль документального кино стран СНГ пройдёт в Минске

03 октября 2024 08:14
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«Евразия.DOC». Фестиваль документального кино стран СНГ принимает белорусская столица. В 2024 году он уже восьмой по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль документального кино стран СНГ пройдёт в Минске-2

Стартовал в Смоленске, ближайшие два дня открытые показы в кинотеатре «Беларусь». В короткой программе 32 фильма-финалиста из стран СНГ и дальнего зарубежья. Запланированы встречи с авторами, круглые столы. Пройдут дискуссионные площадки по тематике Года качества, 80-летия освобождения Беларуси. Также обсудят перспективы нашей страны в крупных региональных интеграционных проектах, противодействие информационным вбросам.

# Фестиваль

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