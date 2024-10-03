Прививка – самый простой, наиболее эффективный и безопасный способ защиты от инфекции. Она предупреждает возникновение заболевания или облегчает его течение. Массовая вакцинация против гриппа начинается в Беларуси 3 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За счет средств государства процедура проводится группам риска. Это люди с высокой вероятностью возникновения осложнений после перенесенного заболевания. К ним относятся дети от 6 месяцев до 3 лет, люди старше 65, а также с хроническими заболеваниями, беременные. Бесплатная прививка также показана контингенту, который подвержен высокому риску заражения.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Для иммунизации в текущем году будет использоваться вакцина производства Российской Федерации вакцина «Гриппол Плюс». В настоящее время в поликлиниках есть возможность привиться за счет собственных средств. Для иммунизации имеется вакцина Vaxigrip Tetra производства Франции. И ожидается в ближайшее время поступление еще одной вакцины для прививок на платной основе (производства Нидерланды) Influvac Tetra.

Все препараты содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав. В Беларуси во время массовой вакцинации против гриппа планируется привить более 2 миллионов человек. Поликлиники к профилактической кампании готовы.