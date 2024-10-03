Лукашенко в БГУИР вручили подарок, созданный с помощью нейросетей. Поговорили с разработчиком

Ученые провели масштабный опрос среди десятков тысяч жителей из разных стран. Выяснили, около 60 % людей не пользуются нейросетями, а в некоторых государствах более 30 % жителей даже не имеют представления, что же это такое. Беларусь в их число не входит. Наша страна весьма активно развивается во всех направлениях, в том числе широко начинают внедрять искусственный интеллект. Дело за молодыми. Именно об этом поговорили с гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Ларченко, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Юрий Царев, ведущий:

Недавно состоялась встреча Президента со студентами технических вузов. Разговор был очень интересный, яркий, насыщенный. Я знаю, что вы были на этой встрече, на этом разговоре и даже задавали вопрос. Расскажите немножко об этом.

Никита Ларченко, студент Белорусского государственного университета инфроматики и радиоэлектроники:

Мы узнали буквально за неделю, может, даже за две, что первое лицо нашего государства приедет к нам в университет. И как раз одновременно с этим у нас возникла идея сделать подарок Президенту, но что-то заезженное делать не хотелось. И решили сделать подарок, используя современные технологии, конкретно – искусственный интеллект. Ольга Бурлакова, ведущая:

И вот этот подарок у нас на плазменном экране. Расскажите, что вы подразумевали в этой картине? Как вы учили нейросеть, чтобы она отобразила те мысли, эмоции, которые пришли вам в голову?