Тренды или классика? Узнали, какой стиль выбирает молодежь

Сегодня мой образ вдохновлен тем, что я приехала в офис на велосипеде. Могу рассказать про рубашку. Я ее сама пошила. Это мое хобби. Я шью рубашки из рубашек. Иногда для друзей, для себя. По сути, это такой апсайклинг. Это старые рубашки, соединенные между собой. Мне в целом нравится сочетание спортивного и классики. Это, наверное, и есть мой какой-то стиль.

Мы приехали из Петербурга на выходные. Мне нравится бельевой стиль. Это сейчас актуально. Есть еще такие шорты тоже с кружевом. Сумка с ковбойской бахромой. Брелок рыбка. Не знаю, мне показалось это очень интересным. В трендах комбинация на футболку. Поскольку я сейчас мама в декрете, то больше каких-то спортивных вещей в гардеробе. Я очень люблю крупные браслеты, сейчас это тоже модно.