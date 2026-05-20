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Тренды или классика? Узнали, какой стиль выбирает молодежь

20 мая 2026 10:14
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Тренды или классика? Узнали, какой стиль выбирает молодежь -1

Сегодня мой образ вдохновлен тем, что я приехала в офис на велосипеде. Могу рассказать про рубашку. Я ее сама пошила. Это мое хобби. Я шью рубашки из рубашек. Иногда для друзей, для себя. По сути, это такой апсайклинг. Это старые рубашки, соединенные между собой. Мне в целом нравится сочетание спортивного и классики. Это, наверное, и есть мой какой-то стиль. 

Тренды или классика? Узнали, какой стиль выбирает молодежь -3

Мы приехали из Петербурга на выходные. Мне нравится бельевой стиль. Это сейчас актуально. Есть еще такие шорты тоже с кружевом. Сумка с ковбойской бахромой. Брелок рыбка. Не знаю, мне показалось это очень интересным. В трендах комбинация на футболку. Поскольку я сейчас мама в декрете, то больше каких-то спортивных вещей в гардеробе. Я очень люблю крупные браслеты, сейчас это тоже модно. 

Тренды или классика? Узнали, какой стиль выбирает молодежь -5

Мне нравится, когда люди следуют через путь самоутверждения и самовыражения, а не просто копируют тренды либо какие-то модные тенденции. Но мой нынешний образ вдохновлен вчерашней премьерой нового фильма «Дьявол носит Prada». 

Подробности в видео

# Мода # Мода в Беларуси

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