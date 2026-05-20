Нацбанк Беларуси снижает с 1 июня ставку рефинансирования до 9,25%

В Беларуси снижается ставка рефинансирования до 9,25 % с 1 июня. Решение принято на заседании правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время тенденции, которые наблюдаются в экономике и денежно-кредитной сфере, характеризуются достаточно устойчивой положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения монетарной политики. Продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4 %, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовой внутренний продукт. Улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке. Сохраняется высокая сберегательная активность населения. По итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5 %, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью.

Снижение ставки рефинансирования сделает доступнее кредиты для населения. У тех, чей заем привязан к этой величине, уменьшатся ежемесячные платежи. Правда, упадут и проценты по новым рублевым вкладам. Положительный эффект ощутит и реальный сектор экономики: предприятия смогут привлекать выгодное финансирование на модернизацию и покупку оборудования. Кроме того, доступные займы подстегнут потребительскую активность, что увеличит розничный товарооборот и поддержит сферу услуг.