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Столичные модницы готовятся к лету – узнали, какая одежда будет в тренде

13 мая 2026 10:33
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Столичные модницы готовятся к лету – узнали, какая одежда будет в тренде-1

Мне нравится, чтобы это было действительно по-весеннему, чтобы это создавало настроение и дарило тоже какую-то яркость и эмоции. Мне хотелось сочетать как раз разные фактуры, то есть это шелковое платье-комбинация, просто обычный свитер с добавлением кружева. Яркая деталь – это банановая шуба. 

Столичные модницы готовятся к лету – узнали, какая одежда будет в тренде-3

– Я очень сильно люблю клатчи. Кожаные куртки тоже. Еще сегодня я в очень классном, красивом пиджаке. Это бренд моей мамы. Новая подвеска. Из Швейцарии подруга привезла. И вот этот браслет я тоже очень люблю. 

– Этот шарфик и кофточка из секонд-хендов. Там можно найти очень-очень много классной одежды. Часы и из Рима браслетик. Свой ключик я купила в Ватикане. Просто я недавно вернулась и все украшения приобрела там. 

Подробности в видео

# Мода # Мода в Беларуси # Уличная мода

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