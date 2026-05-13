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Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом «Белэнерго»

13 мая 2026 10:43
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Энергетический комплекс Беларуси переживает масштабную трансформацию, укрепляя экономический суверенитет государства. Интеграция атомной электростанции, цифровизация сетей и модернизация инфраструктуры вывели отрасль на принципиально новый уровень безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом «Белэнерго»-2

Развитие энергетики остается приоритетной задачей для страны, а опыт прошлых десятилетий служит базой для новых достижений. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с коллективом «Белэнерго». Диалог состоялся в преддверии 95-летия со дня основания белорусской энергосистемы.

Говорили о перспективах развития этой сферы. В стране проходит поэтапная модернизации сетей. Эта работа будет продолжена. Сегодня энергетики создают фундамент для нашей национальной экономики, развития всех отраслей промышленности, сельского хозяйства. 

Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом «Белэнерго»-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Главная цель встречи – поздравить коллектив «Белэнерго» с 95-летием со дня создания, выразить слова благодарности и рассказать о нашей законотворческой деятельности. Тем более, что некоторые законопроекты мы отрабатывали вместе. И в том числе проводили семинар по вопросам развития энергетической отрасли нашей страны на площадке Палаты представителей. Перспективы развития энергетики есть. В прошлом году мы проводили в декабре месяце Совет Палаты представителей по вопросам именно тем законодательной деятельности и развития. 

Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом «Белэнерго»-6

Андрей Панченко, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:
Конечно, 95 лет – это история, но за этой историей стоит путь людей. Путь людей, понятно, от ветеранов энергетики, которые стояли у истоков, которые закладывали тот серьезный фундамент, которым мы сегодня пользуемся. Сегодня наших работников более 64 тысяч, которые трудятся на развитие энергетики да и страны в целом.

История белорусской энергосистемы началась с реализации знаменитого плана ГОЭЛРО. Первую станцию построили в 1930 году в поселке Ореховск Оршанского района. Сегодня энергетический арсенал Беларуси включает атомную электростанцию, 68 генерирующих объектов и десятки подстанций.

# Игорь Сергеенко

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