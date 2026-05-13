Игорь Сергеенко провел встречу с коллективом «Белэнерго»

Энергетический комплекс Беларуси переживает масштабную трансформацию, укрепляя экономический суверенитет государства. Интеграция атомной электростанции, цифровизация сетей и модернизация инфраструктуры вывели отрасль на принципиально новый уровень безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие энергетики остается приоритетной задачей для страны, а опыт прошлых десятилетий служит базой для новых достижений. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на встрече с коллективом «Белэнерго». Диалог состоялся в преддверии 95-летия со дня основания белорусской энергосистемы. Говорили о перспективах развития этой сферы. В стране проходит поэтапная модернизации сетей. Эта работа будет продолжена. Сегодня энергетики создают фундамент для нашей национальной экономики, развития всех отраслей промышленности, сельского хозяйства.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Главная цель встречи – поздравить коллектив «Белэнерго» с 95-летием со дня создания, выразить слова благодарности и рассказать о нашей законотворческой деятельности. Тем более, что некоторые законопроекты мы отрабатывали вместе. И в том числе проводили семинар по вопросам развития энергетической отрасли нашей страны на площадке Палаты представителей. Перспективы развития энергетики есть. В прошлом году мы проводили в декабре месяце Совет Палаты представителей по вопросам именно тем законодательной деятельности и развития.