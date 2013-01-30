В Беларуси с 1 февраля БПМ составит 924 тысячи 150 рублей

Новости Беларуси. Новый бюджет прожиточного минимума утвержден в Беларуси. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Так с 1 февраля по 30 апреля он будет 924 тысячи 150 рублей. Таким образом, показатель вырос на 5%.

Следовательно, увеличиваются размеры трудовых минимальных и социальных пенсий, а также госпособия семьям, воспитывающим детей. При расчете бюджета прожиточного минимума учитываются расходы на продукты питания, коммунальные платежи, бытовые и транспортные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.