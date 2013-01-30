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В Беларуси с 1 февраля БПМ составит 924 тысячи 150 рублей

30 января 2013 11:09
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Новости Беларуси. Новый бюджет прожиточного минимума утвержден в Беларуси. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Так с 1 февраля по 30 апреля он будет 924 тысячи 150 рублей. Таким образом, показатель вырос на 5%.

Следовательно, увеличиваются размеры трудовых минимальных и социальных пенсий, а также госпособия семьям, воспитывающим детей. При расчете бюджета прожиточного минимума учитываются расходы на продукты питания, коммунальные платежи,  бытовые и транспортные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика

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