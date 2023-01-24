В Беларуси разработали программу развития микроэлектроники

Новости Беларуси. В десятке топовых. В НАН назвали лучшие разработки ученых за 2022 год. Среди них – новые образцы микроэлектроники. Для развития этого направления в стране разработана специальная программа. Есть проекты, которые и вовсе не уступают мировым аналогам. Наши ученые активно работают на экспорт. Не так давно заключили контракт на поставку датчиков, микрочипов на миллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А если говорить в целом, то за два последних года у наших ученых более тысячи новых разработок. К примеру, суперкомпьютер. Размером он почти как ноутбук. Способен производить 20 триллионов операций в секунду. Еще один имиджевый для Беларуси проект – собственный спутник, состоящий на 100 % из отечественных деталей. Его могут запустить в космос в 2025 году.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

В нашей стране на текущую пятилетку утвержден перечень единых приоритетов научной, научно-технической и инновационной деятельности – Указ № 156. Им утверждены системы из шести приоритетов. Первый номер – информационно-коммуникационные технологии и все, что с ними связано. Это и роботостроение, и машинное зрение. Это различные вопросы геоинформационных систем, автоматизированных систем управления. Этот проект выполняется в интересах реального сектора экономики. Система законодательства у нас тоже направлена на то, чтобы в первую очередь финансировать высокоэффективные, наукоемкие, высокотехнологичные проекты.