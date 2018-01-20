Прямой эфир

В Беларуси проходит социологическое исследование, направленное на изучение проблем, которые волнуют жителей страны

20 января 2018 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одновременно в Беларуси проходит социологическое исследование, посвящённое предстоящим выборам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит социологическое исследование, направленное на изучение проблем, которые волнуют жителей страны -1

Волонтеры задают своим респондентам два вопроса: знают ли они, когда пройдут выборы и какие проблемы считают актуальными для своего города. Планируется, что в опросе охватит более 400 человек.

В Беларуси проходит социологическое исследование, направленное на изучение проблем, которые волнуют жителей страны -3

Светлана Анюховская, волонтёр:
В основном проблемы касаются обустройства домов, вывоза мусора, жилищно-коммунальных услуг.  Информацией по поводу выборов владеет все население. Сроком проведения в большинстве интересуются люди пенсионного возраста.

В Беларуси проходит социологическое исследование, направленное на изучение проблем, которые волнуют жителей страны -5

Анна Маевская, заместитель главы администрации Центрального района Минска
Данный опрос позволит нам выявить круг тех проблем, которые необходимо сегодня решать на территории нашего района. Это обратная связь. Далее результаты мы направим вновь избранным депутатам.

В Беларуси проходит социологическое исследование, направленное на изучение проблем, которые волнуют жителей страны -7

Исследование будет проводиться вплоть до начала избирательной кампании. Волонтеры ежедневно будут не только опрашивать людей, но и рассказывать, где и как можно проголосовать досрочно. Выборы в местные советы пройдут в Беларуси 18 февраля.

В Беларуси проходит социологическое исследование, направленное на изучение проблем, которые волнуют жителей страны -9

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Светлана Анюховская # Анна Маевская

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве залиты около 20-ти катков: благодаря прямой линии местные власти быстро отреагировали на просьбу горожан
20 января 2018 15:42

В Могилёве залиты около 20-ти катков: благодаря прямой линии местные власти быстро отреагировали на просьбу горожан

Были бездомными, стали домоседами: в Кобрине волонтёры установили теплые домики для уличных котов
20 января 2018 12:49

Были бездомными, стали домоседами: в Кобрине волонтёры установили теплые домики для уличных котов

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам
20 января 2018 12:27

Эпидемия кори в Европе. Минздрав дал рекомендации туристам-белорусам