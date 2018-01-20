В Беларуси проходит социологическое исследование, направленное на изучение проблем, которые волнуют жителей страны

Новости Беларуси. Одновременно в Беларуси проходит социологическое исследование, посвящённое предстоящим выборам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтеры задают своим респондентам два вопроса: знают ли они, когда пройдут выборы и какие проблемы считают актуальными для своего города. Планируется, что в опросе охватит более 400 человек.

Светлана Анюховская, волонтёр:

В основном проблемы касаются обустройства домов, вывоза мусора, жилищно-коммунальных услуг. Информацией по поводу выборов владеет все население. Сроком проведения в большинстве интересуются люди пенсионного возраста.

Анна Маевская, заместитель главы администрации Центрального района Минска

Данный опрос позволит нам выявить круг тех проблем, которые необходимо сегодня решать на территории нашего района. Это обратная связь. Далее результаты мы направим вновь избранным депутатам.