В Беларуси растёт число стартапов! Какие условия создают в стране для развития технологий?

В условиях глобального роста IT-рынка цифровизация является одним из приоритетных направлений экономики. В Беларуси созданы условия для развития этой сферы. Результат такой поддержки – рост числа стартапов. Так, в Минском городском технопарке за 2024 год количество резидентов выросло на 15 %, что говорит об интересе к технологическому сектору страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как развиваются новаторы технологий Беларуси, – в материале Александра Бойцова.

Электронные очереди, почтоматы, системы пополнения проездных – все эти технологии давно вошли в повседневную жизнь. Цифровые решения белорусских разработчиков оптимизируют и упрощают работу в самых разных областях. Специалисты уверены, сейчас время возможностей.

Ярослав Гребенщиков, директор технологической компании:

Санкции, которые были введены против нашей страны, они пошли все-таки на пользу. Потому что свой научно-технический потенциал мы начали развивать. Мы начали развивать импортозамещение. Мы начали делать новые приборы, новые контроллеры, которые мы используем в своей деятельности. Поэтому это дало определенный толчок для собственного развития, прежде всего. Наверное, не только нашей компании, но и других компаний, которые занимаются собственным производством. Подробности в сюжете.

Технопарки – площадки для стартапов, где инновационным проектам помогают выйти на новый уровень. Создаются условия для роста и обмена опытом. В результате – самые смелые идеи реализуются в успешные предприятия.