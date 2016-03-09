Новости Беларуси. Столичные правоохранители констатируют повышение уровня подростковой преступности. Так, участились случаи подделки несовершеннолетними официальных документов. В частности справок, которые предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте. Всего возбуждено 13 уголовных дел с начала текущего года.

Всплеск наблюдается и по части подросткового хулиганства. Это повреждение имущества и нанесение тяжких телесных повреждений. Но основной до сих пор остается проблема употребления и сбыта несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Абрамович, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

По линии нарококонтроля на сегодняшний момент отмечается снижение, но эта проблема на сегодняшний день актуальна. Ответственность подразумевает лишение свободы до 15 лет. И многие взрослые наркоторговцы, которые зарабатывали на этом деньги, не хотят этого делать, поэтому вовлекают в это молодежь. Для примера, 9-10 лет лишения свободы – это минимум с учетом положительных характеристик. Согласитесь, в 15-16 лет получить такой срок это очень серьезно.

Чтобы снизить количество подобных преступлений и помочь справиться с серьезным заболеванием, в Первомайском районе открыли первое в Республике социально-реабилитационное отделение для подростков, подверженных наркозависимости. Здесь с ребятами работают психологи, медицинские сотрудники и социальные педагоги.

Вероника Шинкаренко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Социально-педагогический центр с приютом Первомайского района»:

В нашем отделении проходят реабилитацию 17 несовершеннолетних со всего города Минска. В наше отделение дети приходят по собственному заявлению, по заявлению законного представителя либо по направлению комиссии по делам несовершеннолетних районов города Минска.