В Беларуси работает более 40 тысяч профессиональных соцработников

Профессия для них больше, чем просто работа. Это призвание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Георгиевна Каптур с улыбкой встречает гостей. Пенсионерка живет с супругом, он давно прикован к постели, поэтому все обязанности на этой хрупкой женщине. С домашними делами все тяжелее справляться, без сторонней помощи никак. В данном случае социального работника.

Екатерина Колбик, социальный работник Борисовского районного территориального центра социального обслуживания населения: Рабочий день начинается с 8 утра. У нас самое необходимое – это продукты, лекарства. Также у нас есть уборка по дому, протереть пыль, помыть посуду, по возможности приготовить им покушать, выписать журналы. Мы оплачиваем лицевые счета, коммуналку. У меня 11 подопечных. Самому старшему подопечному – это 89 лет.

У Ларисы Георгиевны день расписан по часам. Здесь не до скуки. В свои 73 освоила мир интернета. Изучает тренды оформления дома. И даже самостоятельно заказывает вещи для интерьера. С доставкой помогает соцработник Екатерина. А вечером все вместе украшают комнаты. Лариса Георгиевна признается – без социальной помощи было бы очень трудно. Такая поддержка государства ощутима.

Лариса Каптур:

Дело в том, что у меня муж инвалид второй группы. Поэтому у него льготы и лекарства 10 %. Приедут домой сделают анализ крови бесплатно. Если бы не это слабость, то на пенсии живи и радуйся. Потому что действительно пенсия у нас неплохая. Я считаю, нам достаточно.

У Светланы Васильевны Теслюк проблемы со зрением. Помощь Екатерины Колбик, не то что незаменимая, она необходимая. Есть сын, но живет отдельно, много работает. А соцработник привезет все необходимое по звонку. Любимые лакомства и витамины.