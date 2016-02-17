В Беларуси проверят готовность территориальных войск и обучат военному делу чиновников на местах

Новости Беларуси. В Беларуси проверят готовность территориальных войск. Такое поручение дал Президент во время встречи с участниками сбора по территориальной обороне. Недавно созданные войска призваны в случае необходимости дополнить действующую армию и встать на защиту жизненно важных для страны объектов. Поэтому должны быть подготовлены и оснащены не хуже, чем профессиональные военные. Для этого в республике и дальше будут проводиться теоретические и практические занятия, в том числе для представителей местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территориальная оборона это предельный уровень системы защиты страны. В цепочке обороны от общего к частному – последнее звено. От которого зависит работа, к примеру, пекарни или электростанции. В ответе за такие объекты в мирное время – гражданские. В военное – тоже. Символично, что с одной страны стола в Министерстве обороны оказались руководители силового блока, а напротив – губернаторы.

Для того, чтобы эффективно выполнять задачи по территориальной обороне требуется огромное количество человек. Позволить себе такой штат страна не может. Это вопрос не только денег, но и логики. Оптимизация вооруженных сил давно на слуху.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, для того, чтобы защитить страну не просто в угрожаемый период, а непосредственно в период военных действий, тех 60 тысяч (или 75 тысяч тогда у нас было войск) было крайне недостаточно. Мы это прекрасно понимали. Что нам надо порядка полумиллиона штыков поставить под ружье, полмиллиона граждан Беларуси, одев их в военную форму. Естественно, содержать полумиллионную армию для Беларуси невозможно. Не просто накладно, это невозможно. Тогда было принято решение, что мы оптимизируемся в рамках Вооруженных Сил и просто совершенствовали армию, приспосабливая к тем военным событиям, которые происходили в мире.

Вооруженные конфликты в мире не прекращаются. Это тоже опыт и уникальная возможность учиться на чужих ошибках. В Беларуси разработана четкая система действий на случай обострения обстановки.

Александр Лукашенко:

У нас есть в армии план в случае военных действий и угроз накануне войны. Мы четко знаем, где каждая часть будет развернута, какие боевые действия будет вести и так далее. Это армия. Кроме этого у нас есть силовые структуры, где служат в основном мужики и даже женщины, нормально подготовленные. Все они по определенным планам будут оснащены в угрожаемый период и будут вести военные действия. Но нам надо полмиллиона. И есть задачи, которые мы будем решать в угрожаемый период и военных действий, на которые армию отвлекать нежелательно. Охрана на территории, в районе, в городе, на территории области, охрана электрических подстанций, хлебозаводы, то есть основные объекты, от чего зависит жизнедеятельность нашей страны. Отвлекать на эти охранные мероприятия, оборонительные, поддержания порядка в городах, в селах, поселках должны заниматься на местах. И тогда мы приняли решение о создании войск территориальной обороны.

Система существует, но насколько она эффективна – другой вопрос. И далеко не формальный. Как раз тот случай, когда история учит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последнее время, я это не скрывал, меня беспокоит то, что, знаете, как часто у нас в истории бывало: на бумаге все хорошо, а не дай бог что-нибудь коснется, мы потом начинаем миллионами человек закрывать просчеты верховного командования, как это было в последней войне. Прошлепали, все умиротворяли агрессора, прошлепали нападение и через месяц они уже были под Смоленском. Вот этого произойти не должно. Никакого формализма быть нет должно. И вы видите и чувствуете сами, что в последнее время мы без всякой помпы, без всяких масштабов проводим учения, проводим проверку Вооруженных Сил, как это делает министр обороны под контролем госсекретаря. Они мне постоянно об этом докладывают. Мы переоснащаем наши Вооруженные Силы, отдавая приоритет мобильным компонентам. Вот планы есть, объекты есть, бумаги есть, на бумагах – люди, командиры и прочее. А готовы ли мы действовать в военных условиях и задействовать всю территориальную оборону? Было поручено Министерству обороны вернуться к этому вопросу и начать подготовку всех командиров. Губернаторы прежде всего должны заниматься территориальной обороной. В мирное время по должности они генерал-губернаторы, то есть это генерал-майоры на сегодняшний день, в военное время они генерал-майоры действующие. Им надо будет командовать территориальной обороной и решать другие задачи по обеспечению и армии, и населения. Так вот надо, чтобы каждый генерал-губернатор, каждый председатель гор-, райисполкома знали, как действовать, имели эти списки, численные составы, знали конкретных людей. Не только командиров, которые будут привлекаться для обороны этих объектов.

Такие формирования требуют серьезной материальной основы. Запасов вооружений, продовольствия, обмундирования. Как правильно распоряжаться этим ресурсом? Действия губернаторов должны быть отработаны до автоматизма.

Александр Лукашенко:

Вот это мы должны все отработать, чтобы губернатор знал эту тему так, как он знает технологию посевной кампании, на злобу дня. Вот завтра сеять – губернатор знает, что делать. Он видит всю область. Председатель райисполкома также. Поэтому мы должны их, кто не владеет этим вопросом, обучить. Кто владеет – неплохо было бы повторить то, что они знают. И пройтись сверху донизу. Госсекретариату поручаю, чтобы в какой-то определенный промежуток времени – выбрать это время надо – мы могли по моей команде задействовать войска территориальной обороны в районе каком-то, я укажу за сутки, в городе каком-то и на другой территории в масштабах области. И посмотрим, как действуют войска территориальной обороны.



Шанс доказать свою профессиональную военную состоятельность за пределами рабочих кабинетов появится совсем скоро.



Сбор по территориальной обороне пролится два дня. Говоря простым языком, сегодня была теория. Практика – завтра. На базе 120-й отдельной механизированной бригады.



Личный состав этого соединения – это преемники традиций, заложенных еще во времена Великой Отечественной. Так что условия для набора опыта генерал-губернаторам лучше не придумаешь.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Мы в ходе сбора будем акцентировать внимание и основное усилие сосредотачивать на проведении практических занятий. Не зря говорили: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Поэтому практически губернаторам покажем ряд вопросов, которые они будут уже в своих областях, и мэр Минска – в Минске, претворять в жизнь.

Безусловно, есть в этом направлении военной науки и международный опыт. Только это как раз тот случай, когда надо полагаться на свой. Ведь в случае чего – свою землю защищать.



Сергей Дудко, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Конечно же, мы все учитываем. Учитываем все положительные моменты, которые есть, но при этом мы учитываем менталитет нашего народа, учитываем особенность нашей инфраструктуры. Учитываем нашу местность. И, конечно же, все это в комплексе применяем, стараемся, чтобы на практике все соответствовало и могло сработать более эффективно.

Учения по территориальной обороне в Беларуси уже проводились. В прошлом году в Гомельской области таким образом отработали усиление госграницы. Всплыли недоработки. Которые касались как раз командного состава.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Проблемой является недостаточный уровень подготовки руководителей местной власти в вопросах территориальной обороны. У нас создана в стране и уже несколько лет существует система подготовки должностных лиц, в том числе исполнительных комитетов по вопросам территориальной обороны. Но до настоящего дня исключением этой системы были лишь первые лица районов и областей. Они не были охвачены этой системой подготовки.

Александр Лукашенко:

То есть бойцов готовили, начальников – нет.

Станислав Зась:

Ну, участвовали и замы.

Чем ответят на критику губернаторы – узнаем завтра. Практические занятия для руководителей регионов обещают стать серьезным испытанием.

Александр Лукашенко:

Как бегают, как стреляют, как одеты, как питаются и так далее. Все должно быть по-серьезному. Проконтролируйте это. И в средства массовой информации все это предоставить, чтобы люди это видели. А не то, что они придут в галстуках и будут слушать, что вы им там будете рассказывать. Сегодня в галстуках, завтра в военных штанах генерал-майоров.

Андрей Равков:

Каждый из губернаторов, присутствующих здесь, исключительно добросовестно относится к задачам организации, подготовки и проведению мероприятий по подготовке территориальных войск, по подготовке территориальной обороны. Это действительно факт.

Александр Лукашенко:

Но этого не может быть, чтобы они так сознательно относились к этой сфере, без вопросов. Этого быть не может, потому что они в основной сфере не совсем сознательны. Вчера мы об этом говорили на совещании. А тут уже абсолютно сознательны. Давайте объективно, ни перед кем не заигрывая, потому что это вылезет во время проверки. Вы ж понимаете, что я завтра дам команду госсекретарю и он все организует. Поднимем, создадим «угрожаемый» период в Витебской области, в Лиозненском районе или в каком-то другом. И им придется развернуть войска территориальной обороны и управлять ими, начиная отсюда, потому что они же подчиняться будут Министерству обороны во время войны. И всю вертикаль посмотрим. И шутить здесь, мужики, не надо. Не потому что нам кто-то угрожает, а потому что это денег стоит. Это дорого. Мы же их отвлекаем накануне посевной. Мы здесь проводим мероприятия, деньги и прочее. Поэтому должен быть определенный эффект.

Подводя итоги, Президент обозначил основные направления развития территориальной обороны. Первым делом следует четко определиться с численностью и составом таких формирований.

Александр Лукашенко:

В каждой области, городе Минске необходимо более четко определить нужное количество территориальных войск для отражения военной угрозы. Мы только что говорили, что у нас есть общее количество, мы знаем, где у нас батальоны, роты, отделения и прочее. Систему, структуру, бумаги, планы – мы это создали. Теперь надо еще раз, вернувшись к этому, посмотреть. По задачам я уже сказал. Возможно, увеличатся какие-то задачи, добавятся для территориальных войск, для войск территориальной обороны. Но надо посмотреть, какие объекты мы будем охранять, может, появятся еще объекты, которые надо охранять. Поэтому следует учитывать как экономические возможности административных районов, так и мобилизационную составляющую. Говоря другими словами, найти золотую середину, чтобы, с одной стороны, выполнить задачи, стоящие перед территориальной обороной, с другой – не нарушить функционирование местной экономики. Имея оптимальный состав этих войск, мы должны быть уверены в том, что при возникновении военной угрозы обстановка в районах будет под контролем.



Вопрос экономики в этом году особенно актуален. На поддержку войск территориальной обороны средства выделяются и использовать их надо грамотно. Еще один важный момент – нормативно-правовая база, в которой пока еще есть пробелы.

Александр Лукашенко:

Мы выделяем средства на закупки оснащения территориальной обороны. Выделены они и в этом сложном году. И к этим закупкам следует относиться взвешенно. Надо покупать то, что сегодня очень нужно и нужно будет в случае войны. Закупая современные средства связи, приоритет отдавать продукции отечественного производства. Совершенствование нормативно-правовой базы. Только что мы об этом говорили. Там, где есть определенные пробелы, надо их устранить, но надо понимать, что не должно быть море сборников, законов, наставлений, разного рода указов, распоряжений и уставов. Это должен быть один документ, который возьмет руководитель территориальной обороны, посмотрит его права и обязанности и будет действовать.



Сбор прошел накануне Дня защитника отечества. Этот праздник традиционно широко отмечается в нашей стране. И Президент на встрече в том числе, с «гражданским составом» сил территориальной обороны подвел символический итог.

Александр Лукашенко:

Наша встреча с вами накануне нашего праздника, поэтому я хочу всех вас, военнослужащих, все вы военнообязанные, поздравить с этим светлым праздником, настоящим праздником, хотел сказать, мужским, но это уже праздник не только мужской. Это праздник всего народа, потому что защитниками государства является весь народ.