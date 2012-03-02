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В Беларуси проходят праздничные мероприятия ко Дню милиции

02 марта 2012 13:38
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Чествования лучших сотрудников проходят во всех подразделениях. И по традиции правоохранители чтут память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга.

В Минске венки и цветы легли  к подножию памятника. В церемонии приняли участие руководством МВД,  офицеры и курсанты. Водные и близкие погибших пришли к памятному месту с алыми гвоздиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мы на примере наших прошлых поколений воспитываем наше будущее. Свидетельством тому является открытие мемориальной доски в память о бывшем министре Бельченке Сергее Саввиче, и идеи молодежи, которые воплотились в памятный камень, который был водружен недалеко от музея МВД.

# Милиция Беларуси

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