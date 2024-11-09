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В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег

09 ноября 2024 17:01
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег-2

В республике ожидается неустойчивый характер погоды, которая обусловит влажные воздушные массы и фронтальные разделы, распространяющиеся из Западной Европы. В результате чего температурный фон ожидается близким к климатической норме. Местами будут идти осадки в смешанной фазе: дождь, в отдельные дни – с мокрым снегом.

В некоторых районах прогнозируется туман, в ночные и утренние часы при слабоотрицательной температуре воздуха ожидается образование гололеда. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. Дневные максимумы будут находиться в пределах 0...+8 градусов.

Подробный прогноз по стране.

В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег-4
В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег-5
В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег-6
В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег-7
В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег-8
В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег-9
# Погода в Беларуси

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