В Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В республике ожидается неустойчивый характер погоды, которая обусловит влажные воздушные массы и фронтальные разделы, распространяющиеся из Западной Европы. В результате чего температурный фон ожидается близким к климатической норме. Местами будут идти осадки в смешанной фазе: дождь, в отдельные дни – с мокрым снегом.

В некоторых районах прогнозируется туман, в ночные и утренние часы при слабоотрицательной температуре воздуха ожидается образование гололеда. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. Дневные максимумы будут находиться в пределах 0...+8 градусов.

Подробный прогноз по стране.