Сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты продлится до 6 декабря

Жители городов активно включились в период электоральной кампании, когда идет сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После 6 декабря подписные листы будут подсчитаны и проверены на достоверность. А пока 7 инициативных групп разворачивают пикеты, проводят обходы по месту жительства и работы избирателей. Высокую активность проявляют и сами граждане. Особенно отрадно видеть, что в процесс включилась молодежь. Высокая гражданская ответственность налицо.

Чтобы поставить подписи в поддержку потенциальных кандидатов на высший государственный пост, приходят целыми семьями. К слову, сделать это можно в любом городе, независимо от регистрации. Единственное – подписной лист должен быть оформлен координатором по месту жительства. Всех, кто не проходит мимо пикета, объединяет желание радоваться процветанию своей страны.

Чтобы наша страна процветала, была сильная и настоящая Беларусь. За будущее наших детей. Главное – спокойно, тихо. И я знаю, что никаких проблем нет, как в соседних государствах.

Нас все устраивает в нашей стране: и зарплаты, и работы, полностью все. Конечно, мы бы хотели сейчас вдвойне проявить свою позицию гражданскую.

Ольга Полунченко, член инициативной группы № 1 Первомайского района Минска:

Люди проявляют свою гражданскую позицию активно. Меня очень радует, что много подписей оставляет именно молодежь. Конкретно на пикете больше подписей оставляют иногородние. Вчера поквартирный обход совершала. Муж и жена просили: «Девушка, запишите, что в Беларуси не будет войны!»

Чтобы продолжить участие в электоральном процессе, потенциальным кандидатам в Президенты не достаточно заручиться поддержкой 100 тысяч избирателей. Они также должны будут подать в ЦИК декларацию о доходах и имуществе. Комиссия проверит все данные и документы на подлинность. Регистрация кандидатов будет проводиться с 22 по 31 декабря включительно. Напомним, выборы Президента Беларуси назначены на 26 января.