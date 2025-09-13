Минску исполняется 958 лет! Как в столице отпразднуют День города

Город, где история встречается с современностью, а традиции – с инновациями. Нашей любимой столице исполняется 958 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Множество поколений белорусов своим трудом и талантом создавали ее уникальный облик. Комфортный, гостеприимный и устремленный в будущее город вместе с его жителями сегодня принимает поздравления и подарки.