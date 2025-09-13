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Минску исполняется 958 лет! Как в столице отпразднуют День города

13 сентября 2025 07:30
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Город, где история встречается с современностью, а традиции – с инновациями.  Нашей любимой столице исполняется 958 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Множество поколений белорусов своим трудом и талантом создавали ее уникальный облик. Комфортный, гостеприимный и устремленный в будущее город вместе с его жителями сегодня принимает поздравления и подарки.

Минску исполняется 958 лет! Как в столице отпразднуют День города-2

В субботней праздничной афише патриотические, спортивные и развлекательные мероприятия. На зеленой зоне вдоль проспекта Победителей пройдет исторический фестиваль «Мiнск старажытны». На площадке ближе к метро «Немига» развернется масштабный спортивный праздник «Олимпийский день». Новой его составляющей станут гонки на драгонботах в акватории реки Свислочь. 

Минску исполняется 958 лет! Как в столице отпразднуют День города-4

Также любители хоккея смогут поддержать «Динамо-Минск». На большом экране у Дворца спорта в 15.00 начнется трансляция выездного матча «зубров» против «Барыса» из Астаны. На этой же локации развернется праздничная ярмарка. С 17.30 и до полуночи у Дворца спорта – молодежный проект «В ритме города». На другой площадке – перед центральным входом в парк Победы – пройдет международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель».

Минску исполняется 958 лет! Как в столице отпразднуют День города-6

В парке Горького гостей ждет «Фестиваль профессий». В 17.00 на площади Свободы начнется торжественная церемония вручения наград «Минчанин года». Также вдоль проспекта Машерова, возле центрального входа в парк Победы пройдет массовое мероприятие, посвященное не только Дню города, но и Дню танкиста. Традиционно празднования организованы и в районах Минска. Их финалом станет фейерверк, который раскрасит небо над Минском в 23.00.

# День города в Минске

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