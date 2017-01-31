Кого любит удача: «Евроопт» вручил ценные призы новым победителям акции «Удача в придачу!»

Новости Беларуси. «Евроопт» снова раздал призы! Очередной, 25-й, тур игры «Удача в придачу!» стал, без преувеличения, сенсационным. Двое его победителей совершили покупки буквально перед закрытием магазинов накануне розыгрыша, а на следующий день выиграли машину и квартиру. Как здесь не поверить в госпожу фортуну? Уютная квартира в столице досталась семье Кучинских. А три новеньких внедорожника уехали в Солу, Хойники и Березу.

Цифра два стала счастливой для семьи Кучинских. Судьбу минчан решила группа «Нави», которая представит Беларусь на «Евровидении» в 2017 году. Марине Николаевне квартира стоила столько же, сколько и соус. Именно он в ее случае стал товаром удачи.

Марина Кучинская, Анатолий Кучинский:

Я до сих пор пребываю в шоке. И не верю, что квартира наша.

Играйте, верьте и все-таки удача придет к вам.

Автомобили в 25 туре выиграли исключительно мужчины. Павел Барбашов, например, набрал 14 игровых кодов за одну покупку и досрочно выиграл оранжевый «Хёндай Крето». И подтвердил: чем больше игровых кодов, тем выше шансы на удачу.

Павел Барбашов:

Первый раз в жизни играли в эту игру, первый раз повезло. Спасибо маме, которая посоветовала нам эту игру. Спасибо «Евроопту».

А Сергей Крукович больше остальных в семье верил, что ему повезет. Розыгрыш смотрел в прямом эфире. Шоколадная «Hyundai Сreta» – результат всего одного игрового кода.

Людмила Крукович:

За час до закрытия магазина пошли за продуктами и купили товар дня – овсяное печенье.

Удача любит настойчивых. Николай Буйневич из Хойников участвует в народной игре давно, практически с первых туров, но ни разу ничего не выигрывал.

Николай Буйневич:

Я, конечно, не поверил. По телевизору шла передача, говорили, что Николай Николаич Буйневич выиграл автомобиль. Поверил. И вот удача – и вот машина.

А тем временем уже начался следующий – 26 тур – народной игры. Он продлится до 10 февраля включительно. В нем будут разыграны 30 тысяч денежных сертификатов, три внедорожника и шестая квартира в Минске от «Евроопта».

Андрей Зубков, председатель совета директоров компании «Евроопт»:

Все покупатели, которые в период с 28 января по 5 февраля соберут больше 40 игровых кодов, гарантированно получат приглашение на грандиозный концерт. Свои лучшие песни исполнит популярный белорусский певец Дмитрий Колдун.

Больше 7 тысяч покупателей уже получили билеты от «Евроопта» на этот концерт.

С «Еврооптом» удача для всех стала доступней. А вы готовы к встрече – собрали игровые коды?