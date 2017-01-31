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Несколько сотен домов в Минске подвергнутся капитальному ремонту в 2017 году

31 января 2017 18:16
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Новости Беларуси. Столичные многоэтажки меняют имидж. Освежить облик домов в Минске помогают коммунальщики и строители.

Так, при сырости или промерзании проводят тепловую модернизацию.

Несколько сотен домов в Минске подвергнутся капитальному ремонту в 2017 году-1

Но по большей части ремонтируют фасады, меняют трубы водоснабжения и канализации. Как марафетят столичные многоэтажки, увидели в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси

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