Несколько сотен домов в Минске подвергнутся капитальному ремонту в 2017 году

Так, при сырости или промерзании проводят тепловую модернизацию.

Новости Беларуси. Столичные многоэтажки меняют имидж. Освежить облик домов в Минске помогают коммунальщики и строители.

Но по большей части ремонтируют фасады, меняют трубы водоснабжения и канализации. Как марафетят столичные многоэтажки, увидели в программе «Столичные подробности» на СТВ.