Несколько сотен домов в Минске подвергнутся капитальному ремонту в 2017 году

Новости Беларуси. Столичные многоэтажки меняют имидж. Освежить облик домов в Минске помогают коммунальщики и строители.
Так, при сырости или промерзании проводят тепловую модернизацию.
Новости Беларуси. Столичные многоэтажки меняют имидж. Освежить облик домов в Минске помогают коммунальщики и строители.
Так, при сырости или промерзании проводят тепловую модернизацию.
Но по большей части ремонтируют фасады, меняют трубы водоснабжения и канализации. Как марафетят столичные многоэтажки, увидели в программе «Столичные подробности» на СТВ.