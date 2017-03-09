Изменения декрета №3: в 2017 году платить не придется

Новости Беларуси. Глава государства на совещании, посвященном актуальным вопросам развития страны, затронул тему реализации декрета № 3 о социальном иждивенчестве.

Отменять его не будут, однако в 2017 году сбор платить не придется.

На местах постоянно работают специальные комиссии, которые изучают заявления граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, и в большинстве случаев идут навстречу. Среди тех, кого освободили от налога, был и житель Вилейки Павел Жуковень.

Мужчина ухаживает за больной матерью, поэтому ему пришлось уволиться с работы.

Между прочим, в ближайшее время Павел все-таки планирует найти себе новое рабочее место, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Жуковень, житель Вилейки:

У меня тяжело заболела мать, онкологически. Пришлось оставить работу и ухаживать за ней, поэтому я оказался в такой трудной ситуации. Я обратился в горисполком с заявлением, собрал нужные документы, принес справки, подал на комиссию. Комиссия рассмотрела положительно, за это я ей очень благодарен.