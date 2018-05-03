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В Беларуси прекращено вещание пяти иностранных телеканалов

03 мая 2018 10:02
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Новости Беларуси. Вещание телеканалов «9 Волна», «Amazing LIFE», «Nat Geo Wild HD», «Кинолюкс» и «Парк развлечений» прекращено на территории Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Министерства информации.

«В соответствии с абзацем 4 пункта 41 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. №1849 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации», оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ, обязан обратиться в Министерства информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ».

Вышеназванные телеканалы исключаются из списка иностранных СМИ, которые получили разрешение на распространение на территории Беларуси. Их распространение является недопустимым. 

# Телевидение в Беларуси # общество

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