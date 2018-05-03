Телеканал СТВ презентовал свои информационные проекты на Международной выставке «СМИ в Беларуси» 

Новости Беларуси. Главное событие года в медиасфере страны. Сегодня, 3 мая, в Минске откроется Международная выставка «СМИ в Беларуси».
Новости Беларуси. Главное событие года в медиасфере страны. Сегодня, 3 мая, в Минске откроется Международная выставка «СМИ в Беларуси».
В числе ее участников около четырехсот средств массовой информации. Среди гостей – представители Китая, Болгарии, Индии, Германии, Турции, Грузии. Уже по традиции каждый экспонент презентует свои возможности в рамках специального стенда, где проходят интерактивные мастер-классы и автограф-сессии.
Своих зрителей и гостей на выставке ждет и наш телеканал. Практически сразу после полудня мы презентуем информационные проекты СТВ – Новости «24 часа» и обновленную итоговую программу «Неделя с Юлией Огневой». На протяжении всей работы экспозиции наши ведущие раскроют едва ли не все секреты телевизионной кухни.
К слову, ждем сегодня на главной площадке форума в качестве зрителей и наших китайских коллег. Журналисты из Поднебесной находятся в Минске с пресс-туром.
XXII Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» открывается в Минске 3 мая
Впервые в рамках выставки СМИ в Беларуси пройдет День региональной прессы и День детей и молодежи.
Ну а сегодня, уже по традиции, назовут имена победителей Национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера». Всего в нем участвовали 260 работ. Премии будут вручены в 23 номинациях.