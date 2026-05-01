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В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума

01 мая 2026 07:41
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Рост пенсий и пособий, льготный проезд на электричках для пенсионеров. В Беларуси с 1 мая начинает действовать целый ряд изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума-2

Повышен бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения этот показатель теперь составит почти 510 рублей. Его пересматривают четыре раза в год, и его рост автоматически тянет за собой целый ряд социальных выплат.

В Беларуси повысились размеры бюджета прожиточного минимума-4

Ирина Волкова, заместитель начальника управления комплексного анализа Министерства труда и социальной защиты Беларуси: 
Автоматически с ростом бюджета прожиточного минимума увеличиваются отдельные социальные выплаты. Например, пособия по уходу за ребенком, возрастные надбавки к пенсиям, социальные пенсии, пособия по уходу за инвалидом первой группы, а также лицом достигшим 80-летнего возраста.

Также увеличиваются единовременные выплаты при рождении ребенка: за первого малыша сумма – более 5 тысяч рублей. При рождении второго и последующих детей – уже более 7 тысяч. Также вырастут ежемесячные пособия на детей-инвалидов.

# Государственная социальная политика

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