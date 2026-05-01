Лукашенко поздравил белорусов с Праздником труда и назвал залог дальнейшего процветания страны

Белорусам многое под силу и в основе процветания страны был и остается труд. В первый день мая – у нас особый праздник – Праздник труда. «Мы сохраним первомайские традиции, заложенные предыдущими поколениями, и передадим их нашей молоежи – честной, трудолюбивой, целеустремленной. Это залог дальнейшего развития и процветания Беларуси – подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя соотечественников с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В этот майский день мы торжественно чествуем всех тружеников, которые вкладывают свои знания, профессионализм и талант в укрепление экономики страны, формируя мощный фундамент для счастливого будущего белорусов. Научный и социальный прогресс, стремительное развитие технологий открывают перед миром широкие возможности. Но за каждым достижением стоят конкретные люди, и никакие инновации не способны заменить их руки, опыт и самоотдачу», – подчеркнул Президент и пожелал всем здоровья, мира и добра, чтобы каждый день был наполнен радостью новых трудовых свершений.