В Беларуси подтверждён четвёртый случай заражения коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси лабораторно подтвержден еще один случай коронавируса. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, в стране по официальной информации уже четыре случая инфицирования. Кроме того, сейчас врачи перепроверяют анализы еще двух пациентов, предварительные тесты которых также показали положительный результат на Covid-19. Окончательные результаты по этим пробам будут известны позже.