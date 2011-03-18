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В Беларуси по ночам пока ожидаются морозы

18 марта 2011 07:16
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В предстоящие выходные погода существенно не изменится.Местами синоптики обещают кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Однако, днем будет по-прежнему тепло до 5-7 градусов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество # Погода

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