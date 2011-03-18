В Беларуси по ночам пока ожидаются морозы

Это праздник тех, кто по долгу службы призван обеспечивать правопорядок в государстве и в целом делать жизнь белорусов спокойной и безопасной.
Больш за 100 школьнікаў Міншчыны прынялі ўдзел у турніры.
Два десятка представителей СМИ знакомятся в регионах с развитием сельского хозяйства, промышленностью, туристической инфраструктурой и культурными достопримечательностями. Накануне гости были в Гродно, сегодня — в Минской области.
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