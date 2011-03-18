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В Беларуси сегодня отмечается День внутренних войск

18 марта 2011 07:13
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Это праздник тех, кто по долгу службы призван обеспечивать правопорядок в государстве и в целом делать жизнь белорусов спокойной и безопасной.

Это особый день для целой структуры, которая имеет давнюю историю, огромный опыт в своем деле и включает в себя большое количество людей. Из 77 тысяч сотрудников МВД республики сегодня каждый седьмой — военнослужащий внутренних войск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Гайдукевич, командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Всё зависит от складывающейся ситуации. У нас достаточно стабильная ситуация в республике, и поэтому каких-то особых мер и усилий не требуется. Мы работаем в плановом режиме.

За образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный вклад в укрепление охраны общественного порядка, Президент Александр Лукашенко, накануне, отметил госнаградами ряд сотрудников органов внутренних дел.

# общество

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