Пресс-тур польских журналистов по Беларуси

Два десятка представителей СМИ знакомятся в регионах с развитием сельского хозяйства, промышленностью, туристической инфраструктурой и культурными достопримечательностями. Накануне гости были в Гродно, сегодня — в Минской области.
На встрече с губернатором Минщины Борисом Батурой, польские журналисты интересовались развитием области, совместными проектами и инвестициями.
Павел Витковский, журналист (Польша):
В Польше информации о Беларуси очень мало. Я в Беларуси впервые, и те скудные сведения, которые появляются в наших СМИ о вашей стране, отличаются от того, что вижу. Особенно приятно, что у вас чистые города, чистые улицы и вообще всё очень опрятно и красиво.
Томаш Гасюль, журналист (Польша):
Мы знаем о Беларуси очень мало. Если речь идет о наших взаимных отношениях, то я убежден, что здесь нужен диалог.