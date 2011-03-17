Пресс-тур польских журналистов по Беларуси

Два десятка представителей СМИ знакомятся в регионах с развитием сельского хозяйства, промышленностью, туристической инфраструктурой и культурными достопримечательностями. Накануне гости были в Гродно, сегодня — в Минской области.

На встрече с губернатором Минщины Борисом Батурой, польские журналисты интересовались развитием области, совместными проектами и инвестициями.

Павел Витковский, журналист (Польша):

В Польше информации о Беларуси очень мало. Я в Беларуси впервые, и те скудные сведения, которые появляются в наших СМИ о вашей стране, отличаются от того, что вижу. Особенно приятно, что у вас чистые города, чистые улицы и вообще всё очень опрятно и красиво.

Томаш Гасюль, журналист (Польша):

Мы знаем о Беларуси очень мало. Если речь идет о наших взаимных отношениях, то я убежден, что здесь нужен диалог.