В Беларуси планируют выполнять ЭКО за средства бюджета

Новости Беларуси. Врачи помогут стать матерью с использованием процедуры ЭКО за государственный деньги. В Беларуси планируется внести изменения в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях. Окончательное решение не принято, но новые подходы уже обсуждают специалисты.

В Минске 27 апреля проходит медицинский конгресс, посвященный проблемам репродукции. Факторов, влияющих на возможность продолжения рода, множество. Причем здесь все зависит не только от здоровья женщины, но и мужчины. Что касается применения новых разработок врачей, то в Беларуси они используются, причем достаточно результативно.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Речь идет о том, чтобы определить с финансированием в рамках проведения ЭКО в нашей стране. Мы знаем, что сегодня можно получить кредит для проведения ЭКО. В ряде стран выделяются определенные квоты.

Игорь Лосицкий, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

ЭКО – это крайний выход. Есть предложение от Всемирной организации здравоохранения о пересмотре ведения беременности осложненной, о наблюдении за беременной, о ведении процесса.

Отметим, что подобная международная встреча, которая собрала специалистов из десятка стран, проводится впервые. Минск для нее выбран неслучайно. Мировую известность получили достижения белорусских специалистов, работающих в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.