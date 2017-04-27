Вложил 1 рубль – получил 100: белорусские ученые подсчитали, какую прибыль приносят вложения в исследования

Новости Беларуси. Интеллектуальный доход. В Национальной академии наук подсчитали, что каждый вложенный в исследования рубль приносит сто прибыли. 27 апреля интеллектуальная элита страны обсуждает задачи, поставленные перед ней Президентом.

В Минске собрался высший коллегиальный орган управления Академии наук. Акценты в дальнейшей деятельности и самые перспективные проекты определяют представители академической, вузовской и отраслевой науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Сегодня на рубль бюджетных средств промышленность и сельское хозяйство дает продукции 100 рублей. Если сравнивать с предыдущей пятилеткой, было 48. В приоритете развитие внутреннего рынка. Мы должны обеспечить страну. Но в прошлом году объем экспорта в Академии наук составил более 40 миллионов долларов.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

На 2017 год у нас разработана целая программа, ведь это Год науки. Много новых проектов с зарубежными учеными в различных сферах науки: it-технологии, физике, химического синтеза, биотехнологий.

Сегодня ставится задача оперативно внедрять разработки в производство. Причем экономическая составляющая выходит на первый план. Прибыль должны приносить все новшества. Сейчас внимание белорусских ученых сконцентрировано на таких сферах, как энергетика, промышленность, космические и биотехнологии.